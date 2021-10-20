2021/10/20 | 20:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الأربعاء، عن دور المنظمات الدولية في دعم المحافظة، فيما حدد نسبة إنجاز إعادة تأهيل جامعة الموصل. وقال الجبوري في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجبوري: النسبة المنجزة لاعادة تأهيل جامعة الموصل وصلت الى 95% المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري: النسبة المنجزة لاعادة تأهيل جامعة الموصل وصلت الى 95% ) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري: النسبة المنجزة لاعادة تأهيل جامعة الموصل وصلت الى 95% ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).