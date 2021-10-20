التعليم تكشف عدد الزمالات والمنح المجانية للطلبة العراقيين في جامعات العالم

2021/10/20 | 20:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، عدد الزمالات والمنح المجانية للطلبة العراقيين في جامعات العالم.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “استنادا الى رؤيتها الأكاديمية في […]

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