2021/10/20 | 20:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت روسيا والصين وإيران إلى العمل مع سلطة طالبان في أفغانستان من أجل ضمان “استقرار” المنطقة العرضة إلى مخاطر كبيرة على صعيد الأمن.

وفي محادثات مع طالبان عُقدت في موسكو وشاركت فيها وفود من عشر دول إقليمية، دعا المجتمعون الحركة إلى انتهاج “سياسات معتدلة” في شؤون أفغانستان الداخلية والخارجية، وفق إعلان مشترك نُشر في ختام المحادثات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا والصين وإيران تدعو طالبان إلى انتهاج سياسات “معتدلة” في أفغانستان وخارجها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا والصين وإيران تدعو طالبان إلى انتهاج سياسات “معتدلة” في أفغانستان وخارجها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).