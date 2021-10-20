مسؤولو القطاع الصحي يدعون الى فرض قيود جديدة مع تزايد الوفيات والإصابات اليومية بكورونا

2021/10/20 | 20:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا مسؤول في قطاع الصحة العامة البريطاني الحكومة الى إعادة فرض قيود جديدة في مواجهة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

وقال المسؤول إن الارتفاع الكبير في عدد الإصابات قد يخرج المستشفيات عن طاقتها الاستيعابية خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، وأشار إلى أن خيار إعادة فرض قيود جديدة لمواجهة الجائحة يظل خيارا مستبعدا في الوقت الراهن.

هذا، وأشارت أحدث الإحصائيات البريطانية الرسمية إلى أن الإصابات الجديدة هي بين الأعلى في أوروبا وتقترب من مستويات الشتاء الماضي وبلغت نحو 50 ألفا الاثنين الماضي، في حين أشارت إلى أن أعداد الوفيات والحالات التي تدخل المستشفيات لتلقي العناية الحثيثة أقل مع الإعلان عن 223 وفاة الاثنين وهو أعلى مستوى منذ آذار/مارس ما يرفع الحصيلة الإجمالية الى حوالى 139 ألف وفاة.

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