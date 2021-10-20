2021/10/20 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

*التعليم تكشف عن تحقيق أكثر من ألف وثلاثمئة زمالة ومنحة مجانية للطلبة العراقيين في جامعات العالم*

استنادا الى رؤيتها الأكاديمية في ضرورة تعزيز المقومات العلمية للتنمية الشاملة وانطلاقا من خطتها وأهدافها في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته من الفرص التعليمية في التخصصات النادرة المتنوعة التي تستجيب لمتغيرات المعرفة ومستحدثاتها واستثمارا لشراكاتها الدولية في العالم فقد تمكنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ شهر آيار عام 2020 ولغاية تشرين الأول الحالي من عام 2021 من تحقيق 1304 زمالة ومنحة مجانية مدفوعة التكاليف التحق بها الطلبة العراقيون على مستوى شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مختلف الدول التي منها روسيا والصين وماليزيا فضلا عن مصر والأردن ودول عربية وإقليمية أخرى.

وإدراكا منها لأهمية التفاعل العلمي والثقافي في جميع مجالات المعرفة ومواكبة الحركة الأكاديمية العالمية فقد نجحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تفعيل واستثمار الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع الدول وبرامج التوأمة مع الجامعات وتطوير سياقات التعاون والإفادة من الخبرات والعلاقات العلمية والثقافية التي تعزز المكانة والسمعة الدولية للمؤسسات الجامعية العراقية.

*دائرة العلاقات والإعلام**وزارة التعليم العالي والبحث العلمي**20 تشرين الأول 2021*

-----------------------------------الموقع الإلكتروني:www.mohesr.gov.iq

فيسبوك

تويتر:www.twitter.com/mohesr_gov_iq

www.twitter.com/mohesr_en

تليكرام:https://t.me/mohesr_official_channel

انستغرام:www.instagram.com/ministry.official.page

www.instagram.com/ministry.official.page.en

يوتيوب:www.youtube.com/user/mohesr

www.youtube.com/c/قناةالجامعيةالفضائية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تكشف عن تحقيق أكثر من ألف و300 زمالة ومنحة مجانية للطلبة العراقيين في جامعات العالم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تكشف عن تحقيق أكثر من ألف و300 زمالة ومنحة مجانية للطلبة العراقيين في جامعات العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).