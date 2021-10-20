2021/10/20 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

كشفت شركة ابل عن حواسيب "ماك بوك برو" الجديدة بمقاس 14.2 بوصة و16.2 بوصة.

واستطاعت آبل أن تصلح أهم العيوب التي كان يشتكي منها مستخدمو أجهزة آبل، وهي أن الأجهزة ليس بها أماكن كافية للكابلات والوصلات، إضافة لأن شريط المهام الذي يعمل باللمس غير مفيد وليس عمليا.

وستحوي الأجهزة الحديدة منفذ HDMI للشاشات الخارجية، وقارئ بطاقات الذاكرة SD، بالإضافة إلى 3 منافذ USB و 3 منافذ "Thunderbolt 4"، مع مقبس لسماعة الرأس.

كما تم التخلص نهائيا من شريط اللمس، والذي ظهر لأول مرة في 2016، ليفسح المجال لإضافة أزرار على لوحة المفاتيح للتحكم في الصوت وسطوع الشاشة.

معالج جديد

يعتمد الكمبيوتر الجديد على جيل جديد من معالج M1 Pro، والذي يسمح للأجهزة بالعمل أسرع بنسبة تصل إلى 70 بالمائة مقارنة مع طرازات معالجات M1 العام الماضي، وبالتالي يمكن تزويدها بذاكرة وصول عشوائي RAM تصل إلى 32 غيغابايت في الموديلات الأرخص، وترتفع إلى 64 غيغابايت في الموديلات الأعلى سعرا.

ويحتوي الحاسوب أيضا على كاميرا بدقة 1080 بكسل، توفر أداء أفضل الإضاءة المنخفضة مقارنة، بأجهزة ماك برو السابقة.

وشهد الحفل الإعلان عن عودة أجهزة شحن "MagSafe" المغناطيسية التي تتصل بأجهزة الكمبيوتر بدون كوابل كما هو العادة عند بالشحن بالشاحن التقليدي.

تجدر الإشارة إلى أن سعر جهاز ماك برو قياس 14 بوصة يبدأ من 1999 دولارًا ، في حين يبدأ سعر الجهاز مقاس 16 بوصة من 2499 دولارًا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آبل تسعى لـ"إرضاء محبيها" بمواصفات الكمبيوتر الجديد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آبل تسعى لـ"إرضاء محبيها" بمواصفات الكمبيوتر الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).