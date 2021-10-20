الغزي يُؤكد التوجه لسحب مشاريع الأبنية المدرسية المتلكئة من الشركات

2021/10/20 | 20:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اليوم الأربعاء، التوجه لسحب مشاريع الأبنية المدرسية المتلكئة من الشركات المنفذة.وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الغزي التقى ممثلين عن الشركات المنفذة للأبنية المدرسية، بحضور ممثلين عن وزارة التربية والجهات القطاعية وشَدّد على الشركات المنفذة لمشروع الأبنية …

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