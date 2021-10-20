محافظ واسط يكشف عن توزيع قرابة 2000 قطعة أرض لمستحقيها

2021/10/20 | 20:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ واسط كشف محافظ واسط محمد جميل، اليوم الأربعاء، عن توزيع قرابة 2000 قطعة أرض لمستحقيها من أبناء المحافظة.وقال المياجي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تم توزيع قرابة الـ2000 قطعة أرض لمستحقيها من أبناء المحافظة”، موضحا ان “ذلك جاء ضمن خطة الحكومة المحبية الرامية لشمول أكبر عدد من أهلنا في …

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