2021/10/20 | 20:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد الخبير القانوني طارق حرب، الأربعاء، أن الطعن بنتائج الانتخابات لا يمكن تقديمه مباشرة للهيئة القضائية دون المرور بمفوضية الانتخابات أولاً.وأوضح حرب في توضيح تابعه “النور نيوز”, أن “قرار حكم الهيئة القضاية للانتخابات يعد نهائياً وباتا كونها الجهة العليا الخاصة بالبت في الطعون”.وأشار حرب في توضيحه للفرق بين الشكوى والطعن …

ظهرت المقالة طارق حرب يوضح آلية خارطة تقديم الطعون بنتائج الانتخابات أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طارق حرب يوضح آلية خارطة تقديم الطعون بنتائج الانتخابات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طارق حرب يوضح آلية خارطة تقديم الطعون بنتائج الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).