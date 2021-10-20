2021/10/20 | 20:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / اكتسح نفط البصرة شباك مضيفه النجف برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب النجف الدولي لحساب الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.المباراة كشفت معاناة فريق النجف الذي تهاوى منذ البداية ففي الدقيقة ١٦ من الشوط الأول استقبلت شباكه الهدف الاول بواسطة اللاعب حيام مالك، وفي الدقيقة ٢٠ أضاف نفط البصرة هدفا ثانيا بواسطة المحترف النيجيري بابا موسى وفي الدقيقة ٣٥ قضى حيدر عبد الرحيم الرحيم على طموحات النجف بهدف ثالث لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة لنفط البصرة.وفي الشوط الثاني لعب نفط البصرة بأريحية تامة وسير المباراة مثلما يريد وفي الدقيقة ٧٩ أضاف احمد فرحان هدفا رابعا لنفط البصرة لتنتهي المباراة بفوز نفط البصرة بأربعة أهداف دون رد.ورفع نفط البصرة رصيده إلى النقطة ١٠ في المركز الثاني بينما تجمد رصيد النجف عند النقطة الخامسة بالمركز العاشر./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفط البصرة يدك شباك النجف برباعية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفط البصرة يدك شباك النجف برباعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).