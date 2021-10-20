2021/10/20 | 20:19 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد البشير: لدينا ألف صدام وهذا موقفي من حراك تشرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/20 | 20:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحمد البشير: لدينا ألف صدام وهذا موقفي من حراك تشرين) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحمد البشير: لدينا ألف صدام وهذا موقفي من حراك تشرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).