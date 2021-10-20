2021/10/20 | 20:19 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد الخبير القانوني طارق حرب، الأربعاء، أن الطعن بنتائج الانتخابات لا يمكن تقديمه مباشرة للهيئة القضائية دون المرور بمفوضية الانتخابات أولاً.وأوضح حرب في توضيح، أن “قرار حكم الهيئة القضائية للانتخابات يعد نهائياً وباتا كونها الجهة العليا الخاصة بالبت في الطعون”.وأشار حرب في توضيحه للفرق بين الشكوى والطعن إلى أن “البيانات التي اصدرها مجلسي القضاء والمفوضية العليا المستقله للانتخابات اليوم، تطلبا شرحمها كونهما تضمنا التأكيد على احكام المواد 18 الى 20 من قانون المفوضيه رقم 31 لسنة 2019 والذي نرى ان هذا القانون رسم طريقاً معيناً للاعتراض على النتائج الانتخابية الاولية التي لا يقبلها المرشح للانتخابات كما قلنا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خبير قانوني يوضح آلية خارطة تقديم الطعون بنتائج الانتخابات عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير قانوني يوضح آلية خارطة تقديم الطعون بنتائج الانتخابات) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير قانوني يوضح آلية خارطة تقديم الطعون بنتائج الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).