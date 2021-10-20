بالصور.. تظاهرات في تلعفر تحمل عدة مطالبات منها إلغاء انتخابات النازحين وبعض مراكز الاقتراع

2021/10/20 | 20:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خرج أبناء قضاء تلعفر، اليوم الاربعاء، بمظاهرة سلمية مطالبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإجراء عمليات العد والفرز اليدوي وكذلك إلغاء انتخابات النازحين وبعض مراكز الاقتراع.

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تظاهرات في تلعفر تحمل عدة مطالبات منها إلغاء انتخابات النازحين وبعض مراكز الاقتراع أولاً على الايام نيوز.

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