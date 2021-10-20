محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيًا من بشار الأسد.. ماذا دار بينهما؟

2021/10/20 | 20:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء، اتصالا هاتفيًا من الرئيس السوري بشار الأسد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

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