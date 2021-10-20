1388 اصابة بكورونا بالعراق خلال 24 ساعة

2021/10/20 | 20:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن

الموقف الوبائي اليومي والتلقيحي

لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.





وجاء في الموقف الوبائي،، انه "تم

تسجيل 1388 اصابة جديدة بكورونا وتماثل

2938 مريضاً للشفاء و26 ح

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