محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد

2021/10/20 | 20:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة أنباء الإمارات، الاربعاء،

بأن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل

نهيان تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس

السوري بشار الأسد، بحثا خلاله الأوضاع

في سوريا والشرق الأوسط.

وجاء في بيان الوكالة، أن الشي

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