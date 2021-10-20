إعادة فتح الجسر الطابقين امام حركة العجلات في بغداد

2021/10/20 | 20:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت القوات الأمنية فتح الجسر ذي

الطابقين صباح الأربعاء امام حركة

العجلات بعد الازدحام في العاصمة بغداد

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وقال مصدر أمني ، إن الجسر أعيد فتحه

بسبب المظاهرات التي امتدت من ساحة

الحرية إلى الجسر ال

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