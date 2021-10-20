نوايا جادة لدى ايران للعودة إلى المفاوضات النووية

2021/10/20 | 20:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، أن لدى بلاده ” نية جادة للعودة إلى المفاوضات النووية”، في حال التزمت جميع الأطراف بتعهداتها وفقا للاتفاق.وقال إسلامي، خلال […]

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