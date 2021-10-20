2021/10/20 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإنتخابات العِراقيَّة..لو تبدل الموقف رشيد الخيّون انتهى التَّصويت على البرلمان العراقي، في الموسم الخامس للانتخابات، فظهر أنَّ 59 بالمئة رفضوا التَّصويت، بينما في المواسم الأولى، وعلى الرَّغم مِن العنف، هرعت الأكثرية إلى الصناديق أملاً في التغيير، ولكن مع الأمن التام في هذا الموسم كانت نسبة المصوتين 41 بالمئة فقط، والسبب أنَّ […]

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