2021/10/20 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديوان الجواهري ..أو حين يُستغبى القارئ – محمد الفاضلي استبشر الوسط الثقافي العربي عموما والعراقي خصوصا بصدور طبعة جديدة من ديوان الجواهري، بعد أربعة عقود من الطبعة التي أصدرتها وزارة الإعلام العراقية (1973- 1980) وصدرت هذه الطبعة الجديدة عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية،وأشرفت عليها لجنة خماسية برئاسة الوزير نفسه.وباركها […]

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