2021/10/20 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منْ هو خير الناس ؟ – حسين الصدر -1- اذا كانت الادعاءات العريضة والمزاعم المعلنة مِنْ قِبَلِ هذا الفريق أو ذاك ، ومِنْ هذا المفتون بنفسه أو ذاك تملأ الأسماع، وترّن في الآذان، وتتسرب محمومةً الى الإعلام المرئي والمقروء فضلاً عن المسموع فان هناك سؤالاً مُلِحّاً يفرض فنسه ويقول : مَنْ هو […]

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