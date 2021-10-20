حين يصنف كل انتقاد لإسرائيل كمعاداة للسامية - عبدالله عطية شناوة

2021/10/20 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة عقد في مدينة مالمو السويدية مؤخرا مؤتمر كبير لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست ولمكافحة معاداة السامية.



ويشاد في مختلف أنحاء العالم بالتزام السويد بنهج مكافحة معاداة السامية والأفكار والقوالب النمطية المعادية للسامية على الإنترنت وتزايد الهجمات المستوحاة من معاداة السامية على اليهود.



ولكن هذا الألتزام يواجه أيضا بالأنتقاد كونه تحول كما يرى المنتقدون الى كابح لتوجيه أي إنتقاد مشروع لأسرائيل، وإدراجه في ......





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