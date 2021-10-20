2021/10/20 | 20:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاربعاء، بأندلاع نزاع عشائري طاحن بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في محافظة ذي قار.

وقال المصدر لـNRT عربية اليوم (20 تشرين الاول 2021)، ان "نزاعا عشائريا اندلع بالاسلحة المتوسطة والخفيفة في منطقة الفضلية التابع لقضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار."

واضاف المصدر ان "سبب النزاع يعود الى خلاف على ارض بين عشيرتي الـ"ذرب والمساعدة".

واكد المصدر"لم تعرف حصيلة القتلى او الاصابات نتيجة النزاع العشائري المستمر منذ ساعة ونصف."

واندلع نزاع عشاري اول امس الاثنين في ناحية العكيكة التابعة لقضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار، ادى الى مقتل واصابة 5 أشخاص بقضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع نزاع عشائري 'طاحن' في ذي قار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع نزاع عشائري 'طاحن' في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).