امانة بغداد تستجيب لمناشدة فتاة كادحة (صورة)

2021/10/20 | 20:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استجاب أمين بغداد علاء معن، الاربعاء لمناشدة الشابة العراقية "مارية" ووجه بتخصيص موقع لتنفيذ مشروعها للاكلات السريعة دعما لكفاحها في اعالة عائلتها

وذكرت الامانة في بيان اتلقى NRT عربية نسخة منه ( 20 تشرين الاول 2021) انه،"وجه امين بغداد علاء معن بتخصيص موقع لتنفيذ مشروع الشابة العراقية مارية للاكلات السريعة لاعالة عائلتها، داعياً الى تقديم الدعم الكامل لها لاكمال دراستها" .

وجاء ذلك خلال لقائه الشابة مارية احمد التي طالبت بمساعدتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتخصيص موقع لمشروعها للاكلات السريعة

وبحسب البيان، قال امين بغداد خلال لقائه بالشابة مارية، " نتشرف بلقاء الانسانة المكافحة التي نفتخر بتصديها لمواجهة الظروف المعيشية واعانة عائلتها ، مؤكداً على ضرورة احترام القانون واختيار الطرق الرسمية واستحصال موافقات الدوائر المعنية في تحديد مواقع اكشاك الباعة الجوالين وعلى وفق الضوابط المحددة ".

واضاف ان "حالة الشابة مارية استثنائية كونها فتاة مكافحة تستدعي وقوف الجميع معها ومساعدتها ودعمها في تحقيق حلمها واكمال دراستها ضمن التخصص الذي تتمناه وهو السياحة والفندقة".

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