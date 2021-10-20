2021/10/20 | 20:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gw-mNZZAt5M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كردستان .. القـوى الكرديـة تعلـن شـروط إجـراء تحالفـات تشكيـل الحكومـة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كردستان .. القـوى الكرديـة تعلـن شـروط إجـراء تحالفـات تشكيـل الحكومـة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).