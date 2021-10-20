2021/10/20 | 20:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fwte4-4rzcw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التيار الصدري لديه اكبر جناح مسلح لم يقاوم امام الولائيين تريد التشارنة يقامون.. ؟ | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التيار الصدري لديه اكبر جناح مسلح لم يقاوم امام الولائيين تريد التشارنة يقامون.. ؟ | بمختلف الاراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).