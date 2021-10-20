2021/10/20 | 20:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HXb8pAUOBEI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وائل الركابي : لحد الان لا نستطيع أن نسمي الكتلة التي تستطيع ان تشكل الحكومة القادمة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وائل الركابي : لحد الان لا نستطيع أن نسمي الكتلة التي تستطيع ان تشكل الحكومة القادمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).