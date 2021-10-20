2021/10/20 | 20:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه امين بغداد المعمار علاء معن، اليوم الاربعاء، بتخصيص موقع لتنفيذ مشروع الشابة العراقية مارية للاكلات السريعة لاعالة عائلتها ، داعياً الى تقديم الدعم الكامل لها لاكمال دراستها.وذكرت الامانة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد توجه بتخصيص موقع لتنفيذ مشروع الشابة “مارية للاكلات السريعة” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد توجه بتخصيص موقع لتنفيذ مشروع الشابة “مارية للاكلات السريعة”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد توجه بتخصيص موقع لتنفيذ مشروع الشابة “مارية للاكلات السريعة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).