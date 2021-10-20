وجبة خفيفة تساهم بخفض ضغط الدم

2021/10/20 | 20:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فما هي الوجبة الخفيفة التي يجب أن تتناولها كل يوم لخفض ضغط الدم؟.

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