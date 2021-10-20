الفتح يوضح حقيقة وجود حراك لاستبدال رئيس التحالف هادي العامري

2021/10/20 | 20:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد المتحدث باسم تحالف الفتح، أحمد الأسدي، الأربعاء رفض تحالفه قيام بعض المحتجين بقطع الطرق، وحرق الإطارات، فيما نفى وجود حراك لاستبدال رئيس التحالف هادي العامري.وقال الأسدي في لقاء متلفز، إن “لم نتوقع أن يصبح الإرباك بهذا المستوى، فيما يتعلق بنتائج الانتخابات، وما دفع القوى السياسية المحتجة للذهاب إلى المفوضية هو …

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