التعليم تحصي عدد الزمالات والمنح المجانية للطلبة العراقيين بجامعات العالم

2021/10/20 | 20:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد احصت وزارة التعليم، اليوم الاربعاء، عدد الزمالات والمنح المجانية للطلبة العراقيين بجامعات العالم، فيما اشارت الى تفعيل واستثمار الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع الدول وبرامج التوأمة مع الجامعات.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “استنادا الى رؤيتها الأكاديمية في ضرورة تعزيز المقومات العلمية للتنمية الشاملة وانطلاقا من خطتها وأهدافها …

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