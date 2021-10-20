توب 5: اتصال بين محمد بن زايد وبشار الأسد.. وفيسبوك تتجه لتغيير اسمها

2021/10/20 | 20:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الاتصال الهاتفي بين الشيخ محمد بن زايد والرئيس السوري بشار الأسد، ونصيحة طبيعة تتسبب في إلغاء زيارة الملكة إلزابيث إلى إيرلندا الشمالية، وطبيعة موقف اقتصاد السعودية، مرورًا بعزم فيسبوك تغيير اسمها، وصولا إلى رفع قيود كورونا...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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