الجبوري: نسبة الإنجاز في إعمار جامعة نينوى بلغت 95%

2021/10/20 | 21:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أشاد محافظ نينوى نجم الجبوري، الأربعاء، بدور المنظمات الدولية في دعم المحافظة، مؤكداً أن نسبة الانجاز في تأهيل جامعة الموصل وصلت الى 95 في المئة.

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وقال الجبوري، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (20 تشرين الأول 2021)، إن "دور المنظمات الدولية في اعمار محافظة نينوى المتمثلة بالأمم المتحدة ومنظمة (USAID)، وغيرها من المنظمات الأخرى والدول كالمانيا وفرنسا ساعد المحافظة في الكثير من المجالات".

وأضاف، أن "للمنظمات الدولية جهودا كبيرة في مساعدة عودة النازحين الى مناطق سكناهم، وترميم دور المواطنين، ودعم القطاع الصحي، لافتا الى أن "تأهيل جامعة الموصل وصلت نسبة الانجاز فيه الى 95% وأصبحت واحدة من افضل الجامعات في العراق".

وبشأن أموال مؤتمر الكويت أشار الجبوري الى أن" مجلس الوزراء الذي انعقد مسبقا في محافظة نينوى طالب وزارتي الصحة والمالية بإعادة تاهيل المستشفى الجمهوري وابن سينا احدهم على القرض الكويتي والاخر على القرض التركي"، مبينا أن "تلك الاموال مضمنة في الموازنة لكن لم تصرف الى الان".

ودعا محافظ نينوى إلى إطلاق الأموال لمحافظة نينوى لإعادة تأهيل المستشفى الجمهوري وابن سينا".

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