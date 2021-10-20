2021/10/20 | 21:01 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قد يخيل إلينا بأن جراح الحرب جراح جسدية خطيرة يقع ضحاياها بفعل القنابل والأعيرة النارية والقصف.
لكن ما لا يدركه الكثير من الناس أن الحرب تأتي بمآسٍي خفية لا نهاية لها.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليمن.. الرصاص ليس القاتل الوحيد ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لكن ما لا يدركه الكثير من الناس أن الحرب تأتي بمآسٍي خفية لا نهاية لها.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليمن.. الرصاص ليس القاتل الوحيد ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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