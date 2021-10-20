اليمن.. الرصاص ليس القاتل الوحيد

2021/10/20 | 21:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يخيل إلينا بأن جراح الحرب جراح جسدية خطيرة يقع ضحاياها بفعل القنابل والأعيرة النارية والقصف.لكن ما لا يدركه الكثير من الناس أن الحرب تأتي بمآسٍي خفية لا نهاية لها.

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