2021/10/20 | 21:01 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بغداد.. استخراج حشرة من اذن إمرأة ثلاثينية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/20 | 21:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في بغداد.. استخراج حشرة من اذن إمرأة ثلاثينية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في بغداد.. استخراج حشرة من اذن إمرأة ثلاثينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).