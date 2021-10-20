بقوة 4.1 ريختر.. زلزال يضرب ولاية وان شرقي تركيا

2021/10/20 | 21:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم الأربعاء، تعرض ولاية وان شرقي تركيا لزلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر.وقالت "آفاد" في بيان تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "زلزالا بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، ضرب مساء اليوم الأربعاء، ولاية (وان) شرقي تركيا".وأضافت، أن "الزلزال ضرب قضاء توشبا في ولاية وان، عند الساعة 18.05 مساءً بالتوقيت المحلي"، مشيرة الى أنه "لم يتم تسجيل أية إصابات أو ضحايا نتيجة الزلزال حتى الآن".وأكدت أنها "تتابع كل التطورات المتعلقة به عن كثب".

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