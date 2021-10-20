2021/10/20 | 21:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن أنس حقاني، المتحدث باسم المكتب السياسي لـ حركة طالبان، اليوم الأربعاء، أن زعيم الحركة، هبة الله أخوند زاده، موجود في أفغانستان لكنه يمتنع عن الظهور العلني تحسبا لهجوم محتمل من الولايات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طالبان تكشف عن مكان زعيمها وتوضح سبب اختفائه المركز الخبري الوطني.

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