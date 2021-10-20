الساعدي: يجب محاسبة الجهة التي تلاعبت باصوات الناخبين امام القضاء

2021/10/20 | 21:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المتحدث باسم تجمع اقتدار وطن، محمد الساعدي، اليوم الاربعاء، هناك ادلة على وجود تلاعب بنتائج الانتخابات، لافتا انه يجب محاسبة الجهة التي تلاعبت باصوات الناخبين امام القضاء.وقال الساعدي لبرنامج “بضم العين” ان “المفوضية لم تكن قادرة على ادارة العملية الانتخابية”، لافتا ان “تصريحات المفوضية بعد الانتخابات كانت غير مقنعة”.واضاف انه “اذا […]

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