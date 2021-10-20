اطلاق نار كثيف في نزاع عشائري بالناصرية (فيديو)

2021/10/20 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

شهدت محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، إطلاق نار كثيف بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة جراء نزاع عشائري في مركز المحافظة الناصرية.

واظهر تصوير فيديوي حصلت عليه (بغداد اليوم)، تبادل اطلاق نار كثيف في الناصرية مستخدمين الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

ووفقا لمراسلنا ان، تبادل اطلاق النار جاء على اثر نزاع عشائري كبير في مركز المحافظة.

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