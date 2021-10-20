بمشاركة دول عربية وعالمية .. انطلاق فعاليات معرض البصرة الدولي للكتاب / موسع

2021/10/20 | 21:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / انطلقت مساء الأربعاء فعاليات معرض البصرة الدولي للكتاب بمشاركة 200 دار نشر عراقية وعربية ودولية وحضور محافظ البصرة اسعد ألعيداني وشخصيات ثقافية ويستمر 10 ايام ،والقى محافظ البصرة كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي " قال فيها ان البصرة تستحق ان تكون الواجهة الثقافية في البلاد بما تحمله من تاريخ ناصع يحمل بطياته العلم والثقافة والشعر سابقا ولاحقاً .وتابع " ان وجودكم في البصرة يمثل كل العراقيين من دول شقيقة وصديقة في ارض المعرض الدولي للكتاب بعد تجربة صعبة مر بها العراق.وأضاف:ان المعرض يقام على ارض البصرة لأهميتها الاقتصادية والثقافية ولما تحمله هذه المحافظة من إرث حضاري وثقافي".،والقيت في حفل الافتتاح كلمات وقدمت فعاليات فنية وثقافية متنوعة./ انتهى

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