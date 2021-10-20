ذكريات طفولة سعدون .6. - مهند البراك

2021/10/20 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مهند_البراك سعدونجمعت حلقات الورق و الشرب و اللهو في مضيف ابو الهيل السيد عبد المحسن الذي كان مديراً عاماً في متصرفية لواء الحلّة، و هو ابن الضابط العثماني الذي كان يعود الى عائلة معروفة من نجد اهّلته لأكمال كلية الحقوق الحربية في اسطنبول و تزوج من ابنة احد رؤوساء عشائر الفرات الذي كان قادماً من نجد ايضاً .



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جمعته بعبد الإله و سعدون .وكانت الجلسات الجادة بينهم بين دو ......





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