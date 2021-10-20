برشلونة يحقق فوزا صعبا على دينامو كييف بهدف وحيد

2021/10/20 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق فريق برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، انتصاره الأول في دوري أبطال أوروبا، على حساب ضيفه دينامو كييف الأوكراني، بنتيجة (1-0) في مباراة الجولة الثالثة، التي أقيمت على ملعب "كامب نو".

وحصد فريق المدرب رونالد كومان أول 3 نقاط، ويغادر المركز الأخير، ليصعد للمركز الثالث، فيما تراجع دينامو كييف إلى المركز الأخير، بعد أن توقف رصيده من النقاط عند نقطة واحدة.

وكان برشلونة هو الطرف المهيمن، في هذه المواجهة، التي دارت أغلب مجرياتها، في الجزء الأخير من ملعب فريق دينامو كييف، وكانت المحاولة الأولى رأسية الأمريكي سيرجينيو ديست التي أخطأت المرمى.

ومرت رأسية دي يونج بجوار القائم في الدقيقة الـ 18، ثم سدد ديست كرة قوية في الدقيقة الـ 35، في محاولة جديدة للبارسا، ولكن حارس دينامو كييف جيورجي بوشكان، تمكن من ابعاد هذه الكرة الخطيرة.

ولم يتمكن من ذلك بعد دقيقة، عندما رفع جوردي ألبا كرة من الجهة اليسرى، باتجاه جيرارد بيكيه على القائم البعيد، ليسكنها قلب الدفاع المخضرم بنجاح، في شباك الخصم الأوكراني.

في الشوط الثاني استمرت محاولات الكتلان، حيث أبعد دفاع كييف فرصة خطيرة لدي يونج في الدقيقة الـ 51، وأهدر البديل أنسو فاتي كرة هدف محقق، بعدما لعبها خلفية، وذهبت بجوار الأيمن.

وسدد فيليب كوتينيو كرة في الدقيقة الـ 70، لكنها علت العارضة، في وقت واصل فيه الفريق الضيف تراجعه في مناطقه، وعدم شن هجمات حقيقية على المرمى الكاتالوني.

وحاول بعد ذلك برشلونة تسجيل هدف ثانٍ يحسم به اللقاء في وقت مبكر، ولكن هذا لم يحدث، وخاصة في ظل القرارات الخاطئة للاعبين في المقدمة، وخاصة أنسو فاتي.

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