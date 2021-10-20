إجراءات عاجلة من المرور بشأن الاختناقات المرورية في بغداد

2021/10/20 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن الاختناقات المرورية التي تشهدها العاصمة بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) "السادة المواطنين الكرام، تشهد العاصمة الحبيبة بغداد بعض الكثافات المرورية الخارجة عن إرادة مديريتنا نتيجة بعض القطوعات في الطرق الرئيسة".

وأضافت: "استنفرت مديرية المرور العامة كوادرها في جانبي الكرخ والرصافة من أجل فك الاختناقات المرورية وبإشراف ميداني من قبل مدير المرور العام لذا ندعو سائقي المركبات بالتعاون مع رجال المرور من أجل تحقيق الانسيابية في حركة السير والمرور".

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