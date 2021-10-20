بفوزه على الكويت الكويتي.. المحرق البحريني يتأهل لنهائي كاس الاتحاد الاسيوي

2021/10/20 | 21:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تأهل نادي المحرق البحريني إلى المباراة النهائية لكأس الاتحاد الآسيوي 2021 بعد فوزه على ضيفه الكويت الكويتي 2-0، يوم الأربعاء، على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة في المحرق، في نهائي منطقة غرب اسيا.وضرب المحرق موعدًا في نهائي البطولة، الشهر المقبل، أمام ناساف الأوزبكي الذي فاز في نهائي المناطق على لي مان من هونغ كونغ 3-2 بعد شوطين إضافيين، اليوم الأربعاء، أيضًا.وافتتح محمود المرضي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 21 عبر تسديدة متقنة من ركلة حرة مباشرة.وتمكن المحرق من تسجيل الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، عندما وصلت الكرة إلى كوريكا داخل منطقة الجزاء ليسدد بيمناه في المرمى.وسبق لنادي المحرق أن توج بلقب البطولة، العام 2008، إلى جانب حصوله على الوصافة، العام 2006، في حين حصل الكويت على اللقب 3 مرات، أعوام 2009 و2012 و2013.وكان المحرق تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام السلط الأردني، مقابل 3 نقاط لكل من الأنصار اللبناني ومركز بلاطة الفلسطيني، ثم فاز في قبل نهائي الغرب على العهد اللبناني 3-0.في المقابل تصدر الكويت ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، مقابل 6 نقاط للفيصلي الأردني، و4 لتشرين السوري، ولا شيء لمركز شباب الأمعري الفلسطيني، وفاز في قبل نهائي الغرب على السلط 2-0./انتهى3

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