بالدوري الاوربي .. ليستر سيتي يقلب تاخره لفوز مثير على سبارتاك موسكو

2021/10/20 | 21:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حول ليستر سيتي الإنكليزي تأخره بهدفين أمام مضيفه سبارتاك موسكو إلى فوز ثمين 4-3 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.وتقدم سبارتاك بهدفي نجميه ألكسندر سوبوليف والسويدي جوردان لارسون في الدقيقتين 11 و44 على التوالي، قبل أن ينتفض ليستر ويقلب الطاولة رأسا على عقب عن طريق نجمه الزامبي /باتسون داكا / الذي سجل أربعة أهداف /سوبر هاتريك/ في الدقائق 45 و48 و54 و78.وقلص أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة الـ86 عندما سجل سوبوليف هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، لتنتهي المباراة لمصلحة الفريق الإنكليزي بنتيجة 4-3.وبهذا الفوز، رفع ليستر رصيده إلى 4 نقاط وصعد إلى المركز الثاني في المجموعة الثالثة، فيما توقف رصيد سبارتاك عند 3 نقاط في المركز الثالث./انتهى3

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