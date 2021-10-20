2021/10/20 | 21:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن الاختناقات المرورية التي تشهدها العاصمة بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “السادة المواطنين الكرام، تشهد العاصمة الحبيبة بغداد بعض الكثافات المرورية الخارجة عن إرادة مديريتنا نتيجة بعض القطوعات في الطرق الرئيسية”.وأضافت “استنفرت مديرية المرور العامة كوادرها في جانبي …

ظهرت المقالة المرور تصدر توضيحاً بشأن الاختناقات المرورية في بغداد أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تصدر توضيحاً بشأن الاختناقات المرورية في بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تصدر توضيحاً بشأن الاختناقات المرورية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).