2021/10/20 | 21:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _ckGR4R2iT4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاصم جهاد | المتحدث باسم وزارة النفط) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عاصم جهاد | المتحدث باسم وزارة النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).