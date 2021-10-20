2021/10/20 | 21:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eVhg6FzEYI8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. توزيع مفردات السلة الغذائية الجديدة على المواطنين | تقرير علي كريم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. توزيع مفردات السلة الغذائية الجديدة على المواطنين | تقرير علي كريم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).