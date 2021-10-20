الأمم المتحدة: إصابات في غارة جديدة على تيغراي.. ونقل بعض موظفينا من الإقليم

2021/10/20 | 21:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الأمم المتحدة يوم الأربعاء إنها نقلت نحو 100 موظف من منطقة تيغراي الإثيوبية، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، وأن أكثر من 400 من أفرادها باقون.

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