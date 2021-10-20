ولي عهد أبو ظبي يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري بشار الأسد

2021/10/20 | 22:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وكالة أنباء الإمارات، الأربعاء، تلقي ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد، وبحثا خلاله الأوضاع في سوريا والشرق الأوسط.

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وبحسب بيان الوكالة الذي تابعه "ناس" (20 تشرين الأول 2021) فإن "صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة".

وأضاف البيان أن "ولي عهد أبوظبي "بحث والرئيس السوري، خلال الاتصال، علاقات البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات لما فيه مصالحهما المتبادلة".

وتابع "كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط إضافة إلى مجمل القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك".

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